Una escena dramática sacudió el encuentro entre Independiente del Valle y Mushuc Runa por la LigaPro de Ecuador, luego de que el mediocampista Jean Pierre Arroyo Vernaza sufriera una grave fractura de tibia y peroné tras una fuerte entrada del defensor argentino Brian Negro. El impacto fue tan fuerte que el partido quedó marcado por la preocupación en todo el estadio.

La acción ocurrió a los 61 minutos, cuando Arroyo Vernaza avanzaba con velocidad y fue interceptado por Negro con una barrida que terminó provocando una severa lesión en la pierna izquierda del futbolista. La gravedad de la jugada obligó a que el mediocampista recibiera asistencia médica inmediata y fuera retirado del campo en camilla para luego ser trasladado en ambulancia a un centro médico. El árbitro no dudó y expulsó al defensor argentino de forma directa.

El momento generó una fuerte reacción entre los jugadores. Algunos futbolistas no pudieron ocultar su angustia y mostraron lágrimas, entre ellos Mateo Carabajal y Junior Sornoza. Tras el encuentro, Carabajal lamentó lo sucedido y afirmó que el resultado pasó a un segundo plano, señalando que lo importante era la salud de su compañero.

La tensión también derivó en otros incidentes dentro del campo. Tras la jugada, se produjo un altercado entre Jordy Alcívar y Christopher Angulo que terminó con ambos expulsados después de la revisión del VAR.

Pese al ambiente de conmoción, el encuentro continuó y terminó con triunfo 3-1 para Independiente del Valle. Matías Perelló fue figura con un doblete, mientras que Emerson Pata completó el marcador. Para Mushuc Runa había abierto la cuenta Elvis Velasco en los primeros minutos del compromiso.

Tras el partido, el presidente de Independiente del Valle, Franklin Tello, informó que el jugador fue trasladado a la clínica Santa Cecilia y que se aguardaban los resultados médicos para proceder con la operación. El dirigente reconoció que la imagen de la lesión fue impactante y aseguró que el club acompañará al futbolista en todo su proceso de recuperación.

Por su parte, el defensor Brian Negro expresó públicamente sus disculpas por la jugada y afirmó sentirse afectado por lo ocurrido. El futbolista argentino aseguró que se trató de una acción desafortunada y manifestó su deseo de que Arroyo Vernaza tenga una buena operación y logre recuperarse lo antes posible, incluso dejando abierta la posibilidad de visitarlo en el hospital.

La lesión provocó además numerosas muestras de apoyo dentro del fútbol ecuatoriano. Independiente del Valle agradeció los mensajes de solidaridad recibidos y remarcó que todo el club se mantiene unido para respaldar al mediocampista en este difícil momento.

Desde Mushuc Runa también emitieron un comunicado en el que lamentaron lo sucedido y aseguraron que la acción se produjo dentro de la intensidad propia del juego, sin intención de causar daño. El club expresó su solidaridad con el futbolista de Independiente del Valle y le deseó una pronta recuperación para que pueda regresar a las canchas.

Mira la programación en Red Uno Play