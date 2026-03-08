TEMAS DE HOY:
El Alto Intento de infanticidio Infanticidio

29ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

[VIDEO] Vergonzosa pelea entre hinchas de Barcelona tras el clásico ante Emelec

El equipo torero ganó 1-0 con gol de Darío Benedetto, pero la celebración quedó opacada por una pelea entre aficionados en las graderías. 

Martin Suarez Vargas

08/03/2026 18:01

Hinchas se agarran a golpes en las graderías del estadio del Barcelona. Foto: captura de video.
Ecuador.

Escuchar esta nota

Un hecho lamentable se registró tras el clásico ecuatoriano entre Barcelona Sporting Club y Club Sport Emelec, que terminó con victoria del cuadro torero por 1-0 gracias al gol de Darío Benedetto a los 58 minutos.

Luego del encuentro, un video que circula en redes sociales mostró una violenta pelea entre hinchas de Barcelona en las graderías del estadio. En las imágenes se observa cómo algunos aficionados primero intercambian palabras y, segundos después, se lanzan golpes en medio de la multitud.

El incidente generó indignación entre los usuarios y volvió a poner en debate la violencia en el fútbol ecuatoriano, ya que la celebración del triunfo terminó empañada por uno de los episodios más vergonzosos registrados en el clásico.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD