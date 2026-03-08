Un hecho lamentable se registró tras el clásico ecuatoriano entre Barcelona Sporting Club y Club Sport Emelec, que terminó con victoria del cuadro torero por 1-0 gracias al gol de Darío Benedetto a los 58 minutos.

Luego del encuentro, un video que circula en redes sociales mostró una violenta pelea entre hinchas de Barcelona en las graderías del estadio. En las imágenes se observa cómo algunos aficionados primero intercambian palabras y, segundos después, se lanzan golpes en medio de la multitud.

El incidente generó indignación entre los usuarios y volvió a poner en debate la violencia en el fútbol ecuatoriano, ya que la celebración del triunfo terminó empañada por uno de los episodios más vergonzosos registrados en el clásico.

Mira la programación en Red Uno Play