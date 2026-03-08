La tenista húngara Panna Udvardy, número 95 de la clasificación WTA Tour, ha denunciado haber recibido amenazas de muerte contra su familia para que se dejara perder en un encuentro de cuartos de final en el WTA 125 challenger de Antalya (Turquía) que termina este domingo.

La tenista ha asegurado en la red social Instagram que recibió en su móvil privado mensajes amenazadores antes del partido del pasado viernes contra la ucraniana Anhelina Kalinina (puesto 183), ante la que perdió por 6-7 y 5-7.

Kalinina disputa hoy la final del torneo frente a su compatriota Oleksandra Oliynykova (73).

"Dijeron que sabían dónde vive mi familia, qué coches usan y que tenían sus números de teléfono. Incluso me enviaron fotos de miembros de mi familia y de una pistola", denunció la deportista en un mensaje en el que adjunta esas imágenes.

Udvardy también muestra una captura de pantalla de un mensaje, desde un número con prefijo del Reino Unido, en el que se le amenaza con ir contra dos de sus parientes si no perdía en el partido.

En ese mensaje se amenaza expresamente con secuestrar a la madre de la jugadora de su domicilio en Hungría y de retenerla hasta que se pague el dinero que perderían los agresores si la tenista les desobedecía.

En su mensaje, la tenista explica que contactó inmediatamente con sus padres y con la Asociación de Tenis Femenino (WTA).

Desde la WTA, asegura Udvardy, se le comunicó que otras tenistas han recibido amenazas parecidas y que se está investigando si ha habido una filtración de información personal de la base de datos de la Asociación.

La tenista ha presentado una denuncia ante la Policía en Turquía.

La deportista denuncia que "no es aceptable recibir amenazas" y que no se debe "normalizar este tipo de abusos en el deporte".

Además, pide que la WTA investigue y tome medidas para proteger la información personal y la seguridad de las deportistas.

"Ninguna jugadora debería tener que pasar por algo así", concluye su mensaje Udvardy. EFE.

