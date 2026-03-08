TEMAS DE HOY:
Deportes

Bastó que entre Martins para que llegue el gol de Oriente ante el Tigre

El delantero Marcelo Martins apareció en el momento justo para devolverle la esperanza a Oriente Petrolero en el torneo de repechaje. 

Martin Suarez Vargas

08/03/2026 16:46

Marcelo Martins, jugador de Oriente Petrolero. Foto: redes sociales de Oriente.
Santa Cruz, Bolivia.

El atacante ingresó en el complemento y al minuto 71 anotó el gol del empate frente a The Strongest en el estadio Estadio Ramón Tahuichi Aguilera mediante la vía del penal.

Con su tanto, Martins puso el 2-2 parcial y encendió la ilusión refinera en un partido que sigue abierto. Sin embargo, Carlos Ventura puso luego el 3-2.

