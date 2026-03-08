Torneo Repechaje: Oriente cayó 2-3 con The Strongest pese al gol de Martins

Oriente Petrolero perdió 3-2 frente a The Strongest en el estadio Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en un partido intenso correspondiente a los cuartos de final del Torneo Repechaje.

El conjunto aurinegro abrió el marcador con el tanto de Darwin Lom, pero el empate llegó poco después gracias al camerunés Kevin Soni. Más tarde, Víctor Abrego volvió a adelantar al Tigre con el 2-1.

En el segundo tiempo ingresó Marcelo Martins, quien se convirtió en protagonista al anotar de penal el 2-2 parcial para Oriente. Sin embargo, la alegría refinera duró poco, ya que Carlos Ventura marcó el 3-2 definitivo y pidió perdón por su pasado con el cuadro verdolaga.

En los minutos finales, Oriente arrinconó a The Strongest buscando el empate, pero el conjunto paceño se defendió con firmeza. La serie se definirá el próximo miércoles, nuevamente en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

