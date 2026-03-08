Bolívar se corona campeón del Torneo de Verano tras vencer en penales a Always Ready

Bolívar se consagró campeón del Torneo de Verano luego de derrotar en la tanda de penales a Always Ready, tras empatar 3-3 en el marcador global de la final.

El encuentro mantuvo la emoción hasta el final y tuvo que definirse desde los doce pasos. En la tanda decisiva, la Academia mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose por 5-3 para levantar el trofeo.

El penal del título fue convertido por Dorny Romero, quien no falló en el disparo definitivo. En contraste, Felipe Pasadore erró su remate al enviarlo muy abierto y fuerte hacia el palo izquierdo, lo que terminó inclinando la balanza a favor del conjunto celeste.

