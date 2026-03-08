TEMAS DE HOY:
El Alto Intento de infanticidio Infanticidio

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Bolívar se corona campeón del Torneo de Verano tras vencer en penales a Always Ready

La Academia igualó 3-3 en el marcador global y se impuso 5-3 en la definición desde los doce pasos. Dorny Romero anotó el penal que selló el título celeste. 

Martin Suarez Vargas

08/03/2026 18:28

Jugadores de Bolívar festejando el campeonato Torneo de Verano. Foto: APG.
La Paz, Bolivia.

Escuchar esta nota

Bolívar se consagró campeón del Torneo de Verano luego de derrotar en la tanda de penales a Always Ready, tras empatar 3-3 en el marcador global de la final.

El encuentro mantuvo la emoción hasta el final y tuvo que definirse desde los doce pasos. En la tanda decisiva, la Academia mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose por 5-3 para levantar el trofeo.

El penal del título fue convertido por Dorny Romero, quien no falló en el disparo definitivo. En contraste, Felipe Pasadore erró su remate al enviarlo muy abierto y fuerte hacia el palo izquierdo, lo que terminó inclinando la balanza a favor del conjunto celeste.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD