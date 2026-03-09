El rey de España Felipe VI llega a Bolivia para encuentros con autoridades y empresarios

El rey de España, Felipe VI, llegará a Bolivia el jueves 12 de marzo, en una visita catalogada por la Cancillería boliviana como un encuentro entre amigos, dado que el monarca y el presidente Rodrigo Paz compartieron años de formación universitaria.

Durante su estancia en el país, Felipe VI sostendrá reuniones con empresarios bolivianos y participará de un almuerzo oficial junto al presidente Paz. La agenda busca fortalecer los lazos bilaterales y fomentar la cooperación en diferentes ámbitos.

Además, Felipe VI y Paz fueron invitados a participar en la ceremonia de posesión del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, prevista para el 11 de marzo.

Posteriormente, se anticipa que el presidente Paz realizará una gira por Europa que incluirá visitas a España, Alemania, Bélgica y Francia.

Esta visita marca un hito en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y España, resaltando la cercanía personal y el interés mutuo en profundizar la cooperación política y económica.



