Escándalo en Alemania: hincha entra y desconecta el VAR

El hecho ocurrió en un partido de la segunda división alemana cuando el árbitro iba a revisar una jugada polémica a favor del Hertha Berlin. 

Martin Suarez Vargas

08/03/2026 18:35

Los hinchas del SC Preussen Münster se metieron al campo de juego para desconectar el VAR (Foto: @spordepormedya)
Alemania.

Un momento insólito se vivió en la 2. Bundesliga durante el partido entre SC Preußen Münster y Hertha BSC, cuando un hincha invadió el campo de juego y desconectó el monitor del VAR en pleno partido.

El incidente ocurrió al final del primer tiempo, cuando el equipo visitante reclamó una falta dentro del área. El árbitro, tras varias dudas, se dirigió al monitor para revisar la jugada con el sistema de videoarbitraje. Sin embargo, dos aficionados del equipo local ingresaron al campo y uno de ellos desenchufó el cable del monitor, impidiendo momentáneamente que el juez revisara la acción.

Ante la sorpresa general, la decisión final fue tomada por el encargado del VAR desde la cabina, quien sancionó el penal para el Hertha Berlin, jugada que posteriormente terminó en gol.

Poco después del incidente, desde la tribuna del Münster apareció una pancarta con el mensaje “Desconecten el VAR”, lo que generó sospechas de que el hecho había sido planificado.

Tras lo ocurrido, el SC Preußen Münster publicó un comunicado oficial condenando el accionar. El club lamentó el incidente y aseguró que hará todo lo posible para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, además de anunciar medidas para evitar que situaciones similares se repitan.

