Bolivia y Costa Rica buscan impulsar una agenda conjunta de sostenibilidad

Juan Marcelo Gonzáles

08/03/2026 11:14

Foto: Presidente Rodrigo Paz en Miami (DIRCOM)
Estados Unidos

En el marco de su agenda internacional en Miami, Estados Unidos, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, con quien dialogó sobre desarrollo económico sostenible y la protección del medio ambiente.

El encuentro se realizó durante la cumbre “Escudo de las Américas”, evento que reunió a líderes de la región y que fue convocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de sus redes sociales, el mandatario boliviano destacó la experiencia costarricense en materia ambiental y señaló que Bolivia busca aprender de ese modelo.

“Con la presidenta electa de Costa Rica conversamos cómo su país ha demostrado que el desarrollo económico puede ir de la mano con el cuidado del medio ambiente”, escribió Paz en su cuenta oficial.

El jefe de Estado añadió que ambos países coincidieron en la importancia de construir nuevas agendas de sostenibilidad para el continente, que permitan impulsar el crecimiento económico sin descuidar la protección de los recursos naturales.

Agenda bilateral 

La reunión con la mandataria electa de Costa Rica forma parte de una serie de encuentros bilaterales que el presidente boliviano mantiene con líderes internacionales durante su visita a Estados Unidos.

Como parte de su agenda, Paz también se reunió con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, además de sostener encuentros con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y con los mandatarios de El Salvador, Nayib Bukele; República Dominicana, Luis Abinader; y Argentina, Javier Milei.

Estas reuniones se desarrollan en el marco de la estrategia diplomática del Gobierno denominada “Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”, que busca fortalecer la cooperación internacional, atraer inversiones y abrir nuevos espacios de diálogo político y económico con países de la región.

 

