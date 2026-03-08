Miami: Rodrigo Paz propone fortalecer relación con Chile

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, planteó fortalecer las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile, destacando la presencia de miles de compatriotas que viven y trabajan en el país vecino.

Durante una rueda de prensa en Miami, Estados Unidos, el mandatario señaló que la relación entre ambos países debe basarse en el bienestar de los ciudadanos y en una visión pragmática de la diplomacia.

“Chile tiene cerca de 310.000 bolivianos, de los cuales aproximadamente 250.000 viven de manera permanente y entre 60.000 y 70.000 viajan durante la época de producción agropecuaria”, explicó.

Ante esta realidad, el jefe de Estado afirmó que existen más razones para fortalecer los vínculos entre ambos países, siempre en el marco del respeto a la Constitución.

Diplomacia pragmática

Paz insistió en que la política exterior debe centrarse en resultados concretos para la población.

“De la ideología nadie come”, afirmó el mandatario, al señalar que Bolivia busca una diplomacia basada en el pragmatismo, la apertura al mundo y el bienestar de las familias bolivianas.

Agenda internacional en Miami

El presidente boliviano participó el sábado en la cumbre “Escudo de las Américas”, realizada en la ciudad de Miami y convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el marco de ese encuentro, Paz sostuvo reuniones bilaterales con distintos líderes de la región, entre ellos el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y varios mandatarios y autoridades electas.

Entre los encuentros destacan reuniones con José Antonio Kast, presidente electo de Chile; Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Luis Abinader, mandatario de República Dominicana; Nasry Asfura, presidente de Honduras; Laura Fernández Delgado, presidenta electa de Costa Rica; y Javier Milei, presidente de Argentina.

