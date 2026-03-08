Dólar paralelo en Bolivia: la cotización cambia este domingo

El dólar en el mercado paralelo de Bolivia registra un leve incremento este domingo 8 de marzo, según datos difundidos por plataformas digitales que monitorean de manera constante la cotización de la divisa en este segmento.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la moneda estadounidense se cotiza en Bs 9,51 para la compra y Bs 9,46 para la venta, lo que representa un aumento respecto al cierre de la jornada anterior.

En el registro previo, publicado el sábado por el mismo sitio, la cotización era de Bs 9,39 para la compra y Bs 9,37 para la venta, por lo que las cifras de este domingo reflejan un ajuste al alza en el valor del dólar en el mercado informal.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que actualiza sus datos aproximadamente cada 15 minutos, también reporta un ligero incremento en el precio de compra frente a los valores observados en la jornada pasada.

Según este portal, el dólar se ubica en Bs 9,49 para la compra y Bs 9,46 para la venta. Durante la jornada del sábado, el mismo sitio registraba una cotización de Bs 9,38 para la compra y Bs 9,35 para la venta.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones son seguidas de cerca por ciudadanos y algunos sectores económicos que realizan operaciones en dólares. En este contexto, el valor de la divisa suele fluctuar diariamente en función de la oferta y la demanda en el mercado informal.

Mira la programación en Red Uno Play