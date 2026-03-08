Condenan a 30 años de cárcel a feminicida que estranguló y arrojó a su esposa a un pozo en Sucre

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y de Lucha contra la Violencia de la Capital dictó 30 años de prisión sin derecho a indulto contra Mario M. C., de 46 años, por el delito de feminicidio cometido contra su esposa Nolverta C. Ch., de 47 años, en el municipio de Sucre, departamento de Chuquisaca.

El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que durante el juicio oral el Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del acusado, quien estranguló a su esposa y posteriormente arrojó el cuerpo a un pozo en la comunidad de Llinfi tras una discusión conyugal ocurrida en 2025.

Como resultado del proceso judicial, el tribunal determinó que el acusado cumpla la pena máxima en el penal de San Roque, en la ciudad de Sucre.

Pruebas contundentes

Según explicó Nava Morales, durante la investigación la Fiscalía presentó diversas pruebas que permitieron establecer la autoría del crimen, entre ellas el formulario único de denuncia, el acta de registro y procesamiento del lugar del hecho, las prendas de vestir de la víctima, la autopsia médico-legal y declaraciones testificales.

Entre los testimonios clave estuvieron los de los hijos de la víctima, a quienes el agresor confesó haber cometido el crimen, elementos que generaron convicción en los jueces para emitir la sentencia condenatoria.

Hallazgo del cuerpo

De acuerdo con el reporte del caso, el 24 de julio de 2025, comunarios de Llinfi encontraron el cuerpo sin vida de Nolverta C. Ch., quien había sido reportada como desaparecida desde el 2 de junio del mismo año.

Inicialmente, el esposo simuló desconocer el paradero de la víctima e incluso ocultó algunas de sus prendas de vestir. Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo, terminó confesando el crimen ante sus hijos, quienes posteriormente presentaron la denuncia ante las autoridades.

Compromiso contra la violencia

El fiscal departamental reafirmó el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, señalando que se han fortalecido las investigaciones mediante fiscalías especializadas y capacitación permanente.

“La investigación con enfoque de género no solo es un mandato legal, sino una obligación ética con las mujeres de nuestro departamento”, concluyó Nava Morales.

Datos a nivel nacional

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, entre el 1 de enero y el 5 de marzo de este año se registraron 19 víctimas de feminicidio en Bolivia. La mayor cantidad de casos se reportó en La Paz con 9, seguido de Oruro con 3, Santa Cruz con 2, Cochabamba con 2, Beni con 1, Potosí con 1 y Tarija con 1. En ese periodo, Pando y Chuquisaca no registraron casos de feminicidio.

En el mismo lapso también se reportaron 11 casos de infanticidio en el país: 6 en Cochabamba, 2 en Santa Cruz, 1 en La Paz, 1 en Chuquisaca y 1 en Potosí, mientras que Beni, Tarija y Pando no registran este delito.

Foto: Mauricio Nava Morales, fiscal Chuquisaca

