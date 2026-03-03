El cuerpo fue encontrado en bolsas: acusado va a Chonchocoro por el crimen de Mayra en La Paz

La Justicia determinó seis meses de detención preventiva en el penal de Chonchocoro para el principal acusado del feminicidio de Mayra Alejandra, de 32 años, hallada sin vida en el sector de Siete Lagunas, en la ciudad de La Paz.

La decisión fue asumida en audiencia de medidas cautelares, tras la presentación de indicios por parte del Ministerio Público que vinculan a la pareja de la víctima con el hecho.

“El cuerpo ha sido sacado del departamento, introducido en una bolsa de yute y después en una bolsa negra, y lo han llevado en un vehículo a la zona de Charquini. La detención preventiva es en el penal de Chonchocoro por un lapso de seis meses”, informó el fiscal Frank Vásquez.

Según la investigación preliminar, el día del crimen la pareja sostuvo una discusión.

“El motivo por el cual ha sucedido este hecho fue por una discusión fuerte, en el sentido de que la víctima le ha recriminado por no cumplir sus labores”, explicó la autoridad.

La denuncia por desaparición fue presentada por la expareja de la víctima ante la fuerza anticrimen. Posteriormente, las labores de búsqueda permitieron encontrar el cuerpo semienterrado y envuelto en bolsas plásticas en el sector de Siete Lagunas.

Con este caso, el país suma 17 feminicidios en los primeros dos meses del año, según datos preliminares de las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play