La Policía inició una investigación por el presunto delito de feminicidio en el municipio de Charazani, en el departamento de La Paz, luego de que se reportara la muerte de una mujer en circunstancias que preliminarmente serían producto de un hecho violento.

El caso inicialmente fue manejado como muerte de persona, por lo que la familia ya había enterrado el cuerpo; sin embargo, nuevos indicios motivaron la apertura de una investigación especializada.

“Tenemos que esperar los resultados de la necropsia para, de acuerdo a eso, comenzar la investigación y ver qué es lo que realmente ha pasado y conocer la verdad histórica de los hechos”, señaló el coronel Ricardo Terrazas, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Un equipo multidisciplinario se trasladó hasta Charazani para realizar las diligencias correspondientes.

Las investigaciones apuntan al presunto delito de feminicidio y ya existe una orden de aprehensión en contra del supuesto autor, mientras se aguarda el resultado del examen forense que permitirá establecer la causa real de la muerte y tipificar el delito que corresponda.

Las autoridades indicaron que continuarán con la toma de declaraciones informativas y otras actuaciones investigativas para esclarecer lo sucedido en esta región del norte paceño.

