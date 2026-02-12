A ocho días del crimen de Luana, exigen resultados en la investigación

A ocho días del feminicidio de Luana Natalia T. R., de 30 años, la representante del colectivo Mujeres de Fuego, Nivia Coca, pidió a las autoridades acelerar las investigaciones, reforzar la búsqueda del principal sospechoso y ampliar las indagaciones contra los propietarios del hostal donde ocurrió el crimen.

El hecho se registró en un alojamiento de la zona de Cala Cala, al norte de la ciudad de Cochabamba. El caso causó conmoción por el nivel de violencia ejercido contra la víctima, que dejó en la orfandad a un niño de seis años.

El principal sospechoso fue identificado como Leonardo Oliveira Barbosa, ciudadano brasileño de entre 30 y 35 años, quien presuntamente mantenía una relación sentimental con la víctima desde hace tres meses. Hasta la fecha continúa prófugo, de acuerdo a informes oficiales.

A poco más de una semana del crimen, Coca solicitó intensificar la búsqueda del principal sospechoso y expresó la indignación de la familia porque el hostal donde se asesinó a Luana sigue funcionando.

“Donde se habría realizado estos hechos nunca dejó de funcionar, nunca se registró el ingreso y salida de Luana, no se contaba con los videos respectivos, algo que nos llamó la atención”, declaró.

Asimismo, reveló que los propios dueños del establecimiento admitieron haber escuchado gritos. “De la misma boca de ellos (dueños del hostal) salió que sí habían escuchado los gritos”, afirmó, al exigir que se investigue si hubo omisión o encubrimiento.

La activista señaló que el miércoles 11 de febrero se cumplió una semana del hecho y que, tras una protesta en puertas del hostal, se dirigieron a la Fiscalía Departamental de Cochabamba, donde se informó a la madre de la víctima que el agresor y la víctima están plenamente identificados.

Sin embargo, cuestionó la falta de resultados en la captura. “Estamos solicitando el refuerzo no solo para la identificación, sino también la captura de esta persona para que sea llevada a la justicia y reciba la pena máxima”, sostuvo.

Según declaraciones del fiscal del caso, se activó una alerta migratoria contra el sospechoso. No obstante, Coca observó que la identificación no es suficiente. “¿Quién lo busca o captura? La Policía, pero creemos que debería ser un trabajo coordinado y conjunto para dar con su paradero”, acotó.

Desde el colectivo también pidieron que la investigación alcance a posibles cómplices. “Las sanciones correspondientes para los cómplices que lo están ayudando o lo han ayudado a esconderse también tienen que alcanzar la ley, para que sea una justicia justa para la familia y reparadora”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play