Activistas y familiares reclaman el cierre del hostal vinculado al feminicidio de Luana

Familiares y activistas del Colectivo Mujeres de Fuego realizaron una protesta en las puertas del hostal donde fue hallada sin vida Luana Natalia T. R., de 30 años, para exigir justicia y la clausura inmediata del establecimiento.

Las manifestantes cuestionaron que el hostal aún permanece en funcionamiento, pese a registrar situaciones de riesgo que atentaron contra la vida de la joven.

Durante la protesta, los dueños del local salieron a confrontar a las activistas, lo que derivó en empujones y gritos.

La representante del colectivo, Nivia Coca, criticó la falta de medidas de seguridad y señaló que el hostal debería estar cerrado.

“Es inseguro para las mujeres. Lo que pasó con Luana es un ejemplo cruel de cómo se ha acabado con la vida de una mujer, y este hostal sigue funcionando de manera normal. No han cumplido la norma y quieren denigrar la vida de una mujer que ya no puede defenderse", dijo.

La madre de Luana también se pronunció sobre la situación del hostal, denunciando la ausencia de cámaras de seguridad y controles a documentos de identidad.

“Este lugar debería estar clausurado. Todos los extranjeros que vienen corren riesgo porque pueden salir muertos. No piden carnets ni hay ningún tipo de control”, aseveró.

El asesinato de Luana, que ocurrió hace una semana, conmocionó a Cochabamba. El principal sospechoso sigue prófugo, mientras la Policía ha intensificado operativos de búsqueda, coordinado con Migración e Interpol. Sin embargo a la fecha aún no se conoce mayores avances de la investigación.





