“¿Dónde está mi mamá?”: Luana fue asesinada y dejó a un niño huérfano el día de su cumpleaños

Luana Natalia Téllez Rocha no volvió a casa porque fue asesinada. Tenía 30 años, era madre, estudiante de Ingeniería Comercial y el pilar de su pequeño hijo, quien hoy, con apenas seis años, sigue preguntando por ella sin saber que ya no regresará.

El crimen ocurrió el mismo día en que el niño celebraba su cumpleaños. Luana fue hallada sin vida en un hostal de la zona norte de Cochabamba, dejando a su familia sumida en el dolor y la incertidumbre.

Desde entonces, su madre se hizo cargo de su nieto y enfrenta uno de los desafíos más difíciles: acompañarlo en su duelo sin tener aún la fortaleza para contarle la verdad.

“Me he esforzado por ser fuerte por mi nieto. Hasta ahora no le he dicho nada. Él cree que su mamá va a volver. Anoche despertó llorando y gritaba: ‘¿Dónde está mi mamá? Quiero a mi mamá’. Yo no sabía qué decirle”, relató entre lágrimas.

Cada día, el niño pregunta por su madre. La busca en casa, en sus recuerdos, en cada rincón donde alguna vez estuvo. Su ausencia se siente más fuerte con el paso del tiempo.

“Abuela es abuela, mamá es mamá. Yo puedo darle todo mi amor, pero nunca voy a ser igual que su mamá”, expresó la mujer con profunda tristeza.

Además del dolor, la familia enfrenta una lucha por justicia. La madre de Luana pide que el caso no quede en la impunidad y que las autoridades actúen con firmeza.

“Solo queremos justicia. Que mi hija no sea una más”, afirmó.

La historia conmovió profundamente a quienes la escucharon. Durante el informe emitido por Red Uno, el periodista que relataba el caso no pudo contener las lágrimas al sentir el sufrimiento de la familia.

Este caso vuelve a reflejar las heridas que deja el feminicidio: niños huérfanos, familias rotas y un dolor que no se borra con el tiempo. Un llamado urgente a no normalizar la violencia y a proteger la vida de las mujeres.

