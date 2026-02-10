Prepárate para grabar: las comparsas militares llegan con todo al Corso de Corsos de Cochabamba

El Carnaval de Cochabamba se prepara para su gran cierre con uno de los eventos más esperados del año: el Corso de Corsos. Este 21 de febrero, un total de 28 comparsas de unidades militares formarán parte de la tradicional entrada, llenando las calles de color, ritmo y creatividad.

En las diferentes guarniciones del país, los ensayos se han intensificado en las últimas semanas. Soldados y oficiales afinan cada detalle para ofrecer un espectáculo de alto nivel, combinando disciplina, alegría y espíritu festivo.

“Como regimiento, queremos mostrar calidad humana, entusiasmo y alegría en esta gestión”, señalaron desde una de las unidades participantes.

Las comparsas militares cuentan con una tradición de más de 40 años en el corso, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del Carnaval de la Concordia.

“Llevamos décadas participando con el objetivo de fortalecer el vínculo entre nuestros soldados y la sociedad, promoviendo la integración con nuestro pueblo”, expresaron representantes de las Fuerzas Armadas.

Además del espectáculo visual, los participantes destacan el valor cultural y social de esta actividad.

“Nos motiva unir valores, integrar a la población y demostrar que el Ejército también es parte activa de la fiesta y la identidad nacional”, agregó un oficial.

Las comparsas militares son reconocidas por sus elaborados disfraces, impactantes coreografías y mensajes positivos, lo que las convierte en unas de las más esperadas por el público cada año.

El Corso de Corsos marcará, una vez más, el cierre del Carnaval boliviano, consolidándose como una fiesta que une tradición, cultura y emoción en el corazón de Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play