Premilitares ultiman coreografía y pasos para brillar en el Corso de Corsos de Cochabamba

Con entusiasmo, música y mucha energía, los premilitares afinan los últimos ensayos para su participación en el Corso de Corsos 2026, uno de los eventos más esperados del Carnaval cochabambino, que se realizará el sábado 21 de febrero desde las 09:00 a lo largo de El Prado y la avenida Ramón Rivero.

Las unidades militares, entre ellas el regimiento de la Policía Militar (PM), preparan una presentación especial que promete sorprender al público. Uno de los responsables del regimiento informó que participarán cuatro compañías de premilitares, quienes trabajan en la coreografía, los pasos y la temática del desfile.

“Va a ser una sorpresa, estamos preparando ya la temática y alistando la coreografía con nuestras compañías”, señaló.

Los jóvenes ensayan bailes de distintos géneros musicales, combinando ritmos modernos con danzas folklóricas, una previsión que también responde a aspectos logísticos del desfile, según información oficial.

El instructor mencionó se preparan números folklóricos para acompañar con la música de banda en caso de fallas en la amplificación, además de responder a invitaciones de otros municipios donde este tipo de presentaciones es habitual.

La participación de los premilitares no se limita al Corso de Corsos, ya que también forman parte de los carnavales de distintos municipios del valle alto y valle bajo, donde son invitados cada año para sumarse a las celebraciones, puntualizó.

Comentó que uno de los principales atractivos será la elaboración de carros alegóricos y vestimentas especiales, diseñadas de acuerdo con la temática de cada comparsa. Este año, algunas propuestas estarán inspiradas en películas y tendencias actuales, además de un videojuego popular entre los jóvenes llamado “Meta Lock”, que será la temática principal del regimiento de la Policía Militar.

Algunos participantes aseguran que llegan con entusiasmo y muchas ganas de compartir con el público.

“Estamos listos para participar y brindarles la mejor presentación en la ciudad de Cochabamba, estoy con mucha energía y diversión”, expresó una de las premilitares.

Con color, disciplina y alegría, los premilitares se sumarán así a la gran fiesta del Corso de Corsos, que cada año reúne a miles de espectadores y comparsas en una de las celebraciones más emblemáticas del Carnaval cochabambino.

