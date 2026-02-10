Canastas, flores y abrazos: así se vive el 'Jueves de Comadres'

Bolivia se prepara para vivir una de las celebraciones más queridas: el 'Jueves de Comadres', una tradición nacida en Tarija que este 12 de febrero volverá a reunir a miles de mujeres en torno a la amistad, la complicidad y la alegría.

Con el paso de los años, la fiesta chapaca dejó de ser exclusiva del sur del país y hoy se celebra en distintos departamentos, donde mujeres de todas las edades se reúnen para compartir música, baile y el tradicional intercambio de canastas, símbolo del lazo que se crea entre comadres.

El 'Jueves de Comadres' es, ante todo, un encuentro para estrechar vínculos. Cada año, las mujeres eligen a una amiga para nombrarla comadre y sellan ese compromiso con la entrega de una canasta que contiene frutas, pan, flores, confites, albahaca y adornos coloridos que representan la prosperidad y la alegría del Carnaval.

La tradición marca que al año siguiente la comadre debe devolver el gesto, manteniendo viva una relación basada en la confianza, el cariño y la reciprocidad. “Es un sello de amistad”, destacan las organizadoras de esta celebración que combina conversación, risas y baile en un ambiente festivo.

Entre los elementos infaltables de la canasta destaca el pepino, que, según la tradición popular, simboliza el amor y la armonía en la pareja, siempre acompañado de una sonrisa pícara entre las comadres.

Tradición chapaca que cruzó fronteras

Aunque Tarija sigue siendo el corazón de la celebración, la fiesta se expandió a todo el país.

En ciudades como Santa Cruz, agrupaciones como las Comadres Bandeñitas organizan encuentros donde se rescatan las danzas típicas y la vestimenta tradicional chapaca, caracterizada por la pollera, la mantilla bordada, la chuspa y las ojotas negras.

La festividad, que estuvo cerca de desaparecer en la década de 1980, resurgió gracias a grupos de mujeres que retomaron la tradición en barrios tarijeños, impulsando su crecimiento hasta convertirla en una de las expresiones culturales más representativas del Carnaval boliviano.

Patrimonio cultural y camino a la Unesco

El 'Jueves de Comadres' fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia mediante la Ley 1619, al ser considerado una práctica social viva, profundamente arraigada en la identidad chapaca y transmitida de generación en generación.

Celebración de Jueves de Comadres en Tarija. Foto: RR.SS.

Actualmente, la festividad avanza en su postulación para ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, un paso que busca proteger y difundir esta tradición que destaca por su valor cultural y su función social de fortalecer la convivencia y la solidaridad entre mujeres.

Una fiesta que crece cada año

En Tarija, epicentro de la celebración, se prevé la participación de entre 7.000 y 8.000 comadres en la tradicional entrada, superando incluso la cantidad registrada en la fiesta de compadres. Delegaciones de distintas regiones del país llegan cada año para sumarse a la celebración, que inicia en la plaza Luis de Fuentes y continúa con la gran entrada nocturna.

Más que una fiesta carnavalera, el Jueves de Comadres se consolidó como un espacio de encuentro y celebración femenina, donde las risas, los abrazos y las canastas llenas de color recuerdan que la amistad también se celebra.

Porque, si lloran las comadres, no es de tristeza, sino de emoción y alegría al reencontrarse una vez más para celebrar juntas.

