La Paz cierra el Carnaval 2026 con la entrada de la Corcova

La ciudad de La Paz despedirá el Carnaval 2026 este domingo 1 de marzo con la tradicional entrada folklórica de la Corcova, que reunirá a más de 20 fraternidades de Pepinos, Ch’utas y Cholitas en un recorrido por las zonas de Villa Victoria y el sector del Cementerio General.

El secretario municipal de Culturas, Américo Gemio, informó que la actividad comenzará a las 14:00 y marcará el cierre oficial de las celebraciones carnavaleras en la urbe paceña, con una masiva participación de bailarines que mostrarán el colorido, la alegría y las tradiciones propias de esta festividad.

“El domingo a las dos de la tarde tendremos la entrada de la Corcova en Villa Victoria. Con esto estamos finalizando el carnaval paceño. Los esperamos a todos para poder disfrutar; vamos a tener más de 20 fraternidades de pepinos y ch'utas expresando nuestra cultura y nuestro arte”, señaló la autoridad.

Asimismo, se anunció que desde las 10:00 se realizarán cortes de vías en los sectores involucrados en el recorrido, por lo que se recomendó a conductores y vecinos tomar previsiones y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

Preparativos rumbo al Gran Poder 2026



En paralelo al cierre del Carnaval, la Secretaría de Culturas informó que ya comenzaron los preparativos para la festividad de la Fiesta del Gran Poder 2026. Las fraternidades participantes iniciaron las misas de novena, una de las primeras actividades previas a la entrada folklórica más importante de la ciudad.

La entrada de la Corcova no solo marca el final del Carnaval, sino también el inicio del calendario de grandes celebraciones folklóricas en La Paz, que cada año congregan a miles de bailarines y espectadores.

