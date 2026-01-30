TEMAS DE HOY:
Juez Hebert Zeballos Sebastián Vespa Montero Cotización de dólar paralelo

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Carnaval 2026: Conozca las actividades para este fin de semana en La Paz

Este sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero se cerrarán varias calles de La Paz para las primeras actividades del Carnaval Paceño 2026.

Juan Marcelo Gonzáles

30/01/2026 16:50

Foto: Pepino paceño APG
LA PAZ

Escuchar esta nota

El secretario municipal de Culturas de la Alcaldía de La Paz, Américo Gemio, indicó que las actividades carnavalera del fin de semana inician la noche del 30 de enero con la elección de la Reina del Carnaval Paceño. Para este día se realizará una preentrada del Jiska Anata que empezará a partir de las 14:00 horas y recorrerá las calles centrales de la ciudad para terminar en la avenida Simón Bolívar.

El mismo sábado se realizará a las 14:00 la actividad denominada “El despertar del Ajayu” en el cementerio La Llamita en el macrodistrito de La Periférica.

Para el domingo, primer día de febrero, se realizará una caravana en defensa del Pepino donde cerca de 3.000 personas disfrazadas de Pepino, desde las 10 de la mañana, descenderán desde la Cervecería hasta la plaza del Estudiante para reivindicar el origen de este personaje paceño.

“Cerca de 3.000 pepinos vamos a estar surcando desde el puente de la Cervecería hasta la plaza del Estudiante y mostraremos la cantidad de pepinos que somos y demostraremos al mundo que el pepino tiene casa y se llama La Paz, Bolivia”, declaró Gemio.

A nivel nacional ya se viven distintas actividades en el marco del Carnaval 2026; las autoridades recomiendan derroche de alegría y mesura al momento de consumir bebidas alcohólicas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD