Carnaval 2026: Conozca las actividades para este fin de semana en La Paz

El secretario municipal de Culturas de la Alcaldía de La Paz, Américo Gemio, indicó que las actividades carnavalera del fin de semana inician la noche del 30 de enero con la elección de la Reina del Carnaval Paceño. Para este día se realizará una preentrada del Jiska Anata que empezará a partir de las 14:00 horas y recorrerá las calles centrales de la ciudad para terminar en la avenida Simón Bolívar.

El mismo sábado se realizará a las 14:00 la actividad denominada “El despertar del Ajayu” en el cementerio La Llamita en el macrodistrito de La Periférica.

Para el domingo, primer día de febrero, se realizará una caravana en defensa del Pepino donde cerca de 3.000 personas disfrazadas de Pepino, desde las 10 de la mañana, descenderán desde la Cervecería hasta la plaza del Estudiante para reivindicar el origen de este personaje paceño.

“Cerca de 3.000 pepinos vamos a estar surcando desde el puente de la Cervecería hasta la plaza del Estudiante y mostraremos la cantidad de pepinos que somos y demostraremos al mundo que el pepino tiene casa y se llama La Paz, Bolivia”, declaró Gemio.

A nivel nacional ya se viven distintas actividades en el marco del Carnaval 2026; las autoridades recomiendan derroche de alegría y mesura al momento de consumir bebidas alcohólicas.

