Spider-Man: Brand New Day ya tiene su primer tráiler oficial y promete ser una de las entregas más intensas del universo de Marvel Studios.
18/03/2026 9:12
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Acción, nuevos personajes y mucho caos
El adelanto muestra a Spider-Man enfrentando el peso de su doble vida como Peter Parker, mientras protege Nueva York en medio de nuevas amenazas.
Entre las grandes sorpresas destacan:
La aparición de Punisher
El debut de Scorpion en el UCM
La presencia de la organización ninja La Mano
Todo apunta a una historia más oscura… y mucho más compleja.
Trailer:
El personaje que ya genera rechazo
Pero no todo es emoción. El tráiler deja ver a un personaje que ya está generando polémica entre los fans:
Se trata de Paul Rabin, una figura muy criticada en los cómics por interferir en la relación entre Peter Parker y Mary Jane Watson.
Su posible inclusión ha encendido las redes, ya que muchos seguidores no quieren verlo en la historia.
Un guiño directo a los fans
Uno de los momentos más comentados del tráiler es la recreación de la icónica portada de Amazing Fantasy #15, creada por Stan Lee y Steve Ditko.
Un detalle que conecta directamente con los orígenes del superhéroe y que emocionó a los fans más nostálgicos.
El elenco que regresa
La película contará con el regreso de:
Tom Holland como Spider-Man
Zendaya como MJ
Jacob Batalon como Ned
Además, se suman nombres como:
Jon Bernthal (Punisher)
Michael Mando (Scorpion)
Mark Ruffalo (Hulk)
Sadie Sink en un papel aún misterioso
¿Cuándo se estrena?
‘Spider-Man: Brand New Day’ llegará a los cines el 31 de julio, y todo indica que será una de las películas más comentadas del año.
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