Acción, nuevos personajes y mucho caos

El adelanto muestra a Spider-Man enfrentando el peso de su doble vida como Peter Parker, mientras protege Nueva York en medio de nuevas amenazas.

Entre las grandes sorpresas destacan:

La aparición de Punisher

El debut de Scorpion en el UCM

La presencia de la organización ninja La Mano

Todo apunta a una historia más oscura… y mucho más compleja.

Trailer:

El personaje que ya genera rechazo

Pero no todo es emoción. El tráiler deja ver a un personaje que ya está generando polémica entre los fans:

Se trata de Paul Rabin, una figura muy criticada en los cómics por interferir en la relación entre Peter Parker y Mary Jane Watson.

Su posible inclusión ha encendido las redes, ya que muchos seguidores no quieren verlo en la historia.

Un guiño directo a los fans

Uno de los momentos más comentados del tráiler es la recreación de la icónica portada de Amazing Fantasy #15, creada por Stan Lee y Steve Ditko.

Un detalle que conecta directamente con los orígenes del superhéroe y que emocionó a los fans más nostálgicos.

El elenco que regresa

La película contará con el regreso de:

Tom Holland como Spider-Man

Zendaya como MJ

Jacob Batalon como Ned

Además, se suman nombres como:

Jon Bernthal (Punisher)

Michael Mando (Scorpion)

Mark Ruffalo (Hulk)

Sadie Sink en un papel aún misterioso

¿Cuándo se estrena?

‘Spider-Man: Brand New Day’ llegará a los cines el 31 de julio, y todo indica que será una de las películas más comentadas del año.

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