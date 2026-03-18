La Policía alista la “Pasarela Guau” con desfile de mascotas y jornada de adopción en La Paz

Con disfraces, trajes coloridos y hasta “looks” en pareja con sus dueños, la Policía Boliviana prepara una jornada diferente: la “Pasarela Guau”, un evento que promete robar sonrisas y celebrar a las mascotas como parte de la familia.

“Queremos festejar nuestros 200 años con nuestros mejores amigos, nuestros canes, que son verdaderos servidores públicos”, anunció el comandante de la zona Sur de La Paz, Miguel Zambrana.

La pasarela tendrá de todo, desde dueños combinados con sus mascotas, hasta trajes típicos que representen a distintos departamentos, pasando por caracterizaciones policiales y disfraces creativos que convertirán el evento en un espectáculo lleno de color.

“Va a ser una pasarela ‘guau’ porque todos vienen con mucho estilo y amor por sus mascotas”, resaltó durante la presentación, donde varios perritos ya lucieron sus atuendos, desde camisetas de la selección hasta sombreritos típicos.

La cita es el sábado 28 de marzo desde las 08:00 en la plaza Humboldt de la ciudad de La Paz, con inscripciones virtuales abiertas hasta el 25 de marzo para que nadie se quede fuera de esta fiesta peluda.

Pero no todo será desfile: también habrá un espacio especial para la adopción de 12 canes que formaron parte de la institución y ahora se jubilarán en busca de un hogar.

“Queremos que tengan una familia que los cuide y los quiera como se merecen”, añadió Zambrana.

Entre aplausos, sonrisas y mucha ternura, el evento se perfila como una oportunidad perfecta para compartir en familia, celebrar a los “peluditos” y, por qué no, enamorarse de uno nuevo.

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