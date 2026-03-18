¡Atención! Así debe votar este domingo en las elecciones subnacionales

Bolivia entra en la recta final rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, cuando la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir a sus principales autoridades departamentales y municipales.

En el departamento de Santa Cruz ya fueron presentadas las papeletas de sufragio por el Tribunal Electoral Departamental (TED), detallando la forma en la que los votantes deberán emitir su voto.

De acuerdo con el presidente del TED cruceño, en estos comicios se utilizarán dos tipos de papeletas. La primera corresponde al ámbito departamental, donde los ciudadanos elegirán al gobernador, vicegobernador y a los asambleístas departamentales.

En el caso de Santa Cruz, se escogerán un gobernador, un vicegobernador y 28 asambleístas. De estos, 23 serán elegidos por voto directo según territorio y población, mientras que 5 serán designados mediante normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas.

Esta papeleta está organizada en tres franjas: en la parte superior figuran los candidatos a gobernador y vicegobernador; en la franja central, los postulantes a asambleístas por territorio; y en la parte inferior, los candidatos por población.

La segunda papeleta corresponde al ámbito municipal. En ella, los votantes elegirán al alcalde y a los concejales. En la parte superior se encuentran las fotografías de los candidatos a alcalde, mientras que en la inferior figuran los postulantes a concejales.

Para el municipio de Santa Cruz de la Sierra, se elegirán 11 concejales municipales, aunque esta cantidad puede variar en otros municipios del país.

De esta manera, todo queda listo para que Santa Cruz y el país vivan una jornada clave, en la que el voto ciudadano definirá a las nuevas autoridades que estarán al frente de la gestión pública en los próximos años.

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