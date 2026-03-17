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¡Cuidado! Estas son las restricciones que dispone el TSE con el silencio electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Departamental Electoral (TED) de La Paz anunciaron el inicio del silencio electoral a partir de las cero horas de este jueves 19 de marzo.

Juan Marcelo Gonzáles

17/03/2026 17:50

Foto: Campaña de un partido político
La Paz

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Departamental Electoral (TED) de La Paz anunciaron el inicio del silencio electoral a partir de las cero horas de este jueves 19 de marzo, medida que prohíbe toda forma de campaña y propaganda política de cara a las elecciones subnacionales.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que desde la medianoche queda restringida cualquier actividad proselitista en todo el país.

“Está prohibido todo tema de propaganda y campaña electoral desde el día de mañana a las doce de la noche. Este silencio empieza a regir en todo Bolivia”, señaló.

La autoridad pidió a los partidos políticos y candidatos respetar la normativa electoral. “Les pedimos el respeto a los partidos políticos, a los candidatos; cumplamos lo que es la norma y demos ejemplo a los bolivianos”, enfatizó.

Por su parte, el vocal del TED La Paz, Antonio Condori, explicó que el silencio electoral se mantendrá hasta el domingo 22 de marzo, una vez concluida la jornada de votación.

“Desde las cero horas del jueves no pueden hacer ningún tipo de campaña, propaganda o movilización ciudadana de apoyo o rechazo a cualquiera de las candidaturas”, precisó.

Asimismo, informó que el TED realizará controles para verificar el cumplimiento de esta disposición, tanto por parte de los candidatos como de los medios de comunicación.

Las autoridades electorales reiteraron que el objetivo del silencio electoral es garantizar que la ciudadanía reflexione su voto en un ambiente libre de presiones antes de acudir a las urnas.

 

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