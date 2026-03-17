Detectan venta ilegal de productos del subsidio prenatal y de lactancia

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) encendió las alarmas tras detectar la venta ilegal de productos que forman parte del Subsidio Prenatal y de Lactancia, un beneficio social destinado a madres y recién nacidos.

Desde la entidad fueron claros: estos productos “no fueron creados para venderse en los mercados”, sino para mejorar la nutrición y el bienestar de las beneficiarias.

Un problema que preocupa

A través de un video institucional, el Sedem expresó su inquietud por esta práctica que desvirtúa el objetivo del programa.

“Productos destinados a madres y bebés están siendo revendidos. Algo está fallando… y debe cambiar”, señala el mensaje difundido, con un tono directo que apunta a generar conciencia.

El caso abre un debate sensible: cuando un beneficio social no cumple su propósito, quienes terminan perdiendo son las poblaciones más vulnerables.

Cambios en camino

En el mismo material audiovisual, la institución adelantó que se vienen modificaciones en el subsidio.

El objetivo es reforzar el impacto del programa y asegurar que los productos sean realmente consumidos por las madres. Para ello, se alistan ajustes en la composición de los alimentos entregados.

Actualmente, el paquete incluye productos de alto valor nutricional y consumo familiar, como:

Harinas

Arroz

Frijoles

Maní

Quinua

Fideos

Lácteos

Más de 55 mil beneficiarias

El subsidio llega hoy a más de 55.000 madres en todo el país, en sus modalidades Prenatal, de Lactancia y Universal Prenatal por la Vida.

La distribución se realiza a través de 49 puntos fijos y brigadas móviles que alcanzan incluso a comunidades alejadas, garantizando el acceso sin importar la distancia.

Un desafío más grande

La reventa no solo representa una irregularidad, sino también un síntoma de problemas más profundos: necesidad económica, falta de control o fallas en el diseño del beneficio.

Con los cambios anunciados, el desafío del Sedem será claro: recuperar el sentido del subsidio y asegurar que cada producto cumpla su verdadero destino—alimentar y cuidar a madres y bebés.

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