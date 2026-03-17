Culmina el pago del Bono PEPE: ¿Quiénes seguirán recibiendo el beneficio?

El ciclo general del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) llega a su fin, pero de acuerdo a la normativa legal que lo rige, está confirmada la continuidad para un sector específico. Los adultos mayores receptores de la Renta Dignidad (no rentistas) son quienes seguirán percibiendo Bs 150 adicionales durante un año completo.

Es decir, que los beneficiarios continuarán recibiendo un total de Bs500 cada mes hasta diciembre.

Esta medida busca dar sostenibilidad al apoyo económico para los sectores con mayor vulnerabilidad dentro del sistema de seguridad social. De acuerdo a las comunicaciones oficiales, se indica que el programa PEPE es un refuerzo para las familias bolivianas, subrayando que este grupo no debe realizar trámites nuevos.

¿Cómo verificar si mantienes el beneficio?

Para el resto de los beneficiarios, el plazo máximo de cobro general vence este 30 de abril, por lo que es vital realizar la consulta de inmediato. La Gestora Pública mantiene habilitada su plataforma para que cada ciudadano verifique su estado de cuenta de forma segura.

Paso 1: Ingresa al portal oficial www.gestora.bo .

Ingresa al portal oficial . Paso 2: Busca el ícono del Quirquincho e ingresa tu Cédula de Identidad y fecha de nacimiento.

Alerta por ciberseguridad en la etapa de cierre

Ante la proximidad de la fecha límite, las autoridades han detectado un incremento en intentos de fraude mediante páginas que suplantan la identidad de la institución. Es imperativo que los usuarios no abran enlaces de procedencia dudosa ni compartan sus datos bancarios en redes sociales.

"Están circulando páginas que usan nuestra imagen de forma ilegal; nuestra única vía de comunicación oficial es esta cuenta", advirtió la Gestora. Se recomienda a la población reportar cualquier perfil sospechoso para mantener la seguridad de la comunidad digital.

Soporte y tutoriales disponibles

Si tienes dificultades para navegar en la web desde tu computadora, existe un tutorial optimizado para teléfonos móviles en TikTok: Ver tutorial aquí. Esta herramienta facilita el paso a paso para quienes no están familiarizados con el entorno digital de la institución.

Asimismo, si persisten las dudas sobre quiénes califican para la extensión de un año, la Línea Gratuita 800-10-1070 atiende de forma ininterrumpida. También se encuentra disponible el número de WhatsApp 77-199-342 para consultas rápidas sobre el estado del bono.

El Ministerio de Economía recordó que, para quienes aún deben cobrar sus cuotas de febrero o marzo, el sistema habilita el pago automáticamente al día hábil siguiente si la fecha cayó en feriado. No permitas que el beneficio expire y asegúrate de utilizar siempre los canales verificados.

Ministerio de economía y finanzas públicas.

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