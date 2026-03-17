Tu perro no se equivoca: así detecta a las personas poco confiables

La idea de que los perros pueden “sentir” si alguien es bueno o malo es muy popular… pero la ciencia tiene una explicación más precisa (y fascinante).
17/03/2026 9:40
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Un estudio de la Universidad de Kyoto, liderado por la investigadora Akiko Takaoka, reveló que los perros no detectan la maldad como tal, pero sí son capaces de evaluar la confiabilidad de una persona.
El experimento que lo cambió todo
Los científicos trabajaron con 34 perros en una prueba simple pero reveladora:
En una primera ronda, una persona señalaba un recipiente con comida
En la segunda, señalaba uno vacío (engañando al perro)
En la tercera, volvía a señalar comida
¿Qué pasó?
Los perros dejaron de confiar en esa persona y ya no siguieron su indicación.
¿Qué significa esto?
Los resultados, publicados en el Journal of Animal Cognition, muestran que los perros:
Recuerdan experiencias previas con humanos
Evalúan si alguien es confiable o no
Predicen comportamientos futuros
Es decir, no juzgan “bondad” o “maldad”, sino algo más práctico:
¿Esta persona es fiable o no?
También perciben tus emociones
Además, los perros son expertos en interpretar señales humanas:
Detectan tono de voz
Observan lenguaje corporal
Perciben emociones como miedo, enojo
Por eso, pueden:
Mostrarse protectores con algunas personas
Evitar a otras sin razón aparente
Reaccionar ante ambientes tensos
Entonces… ¿tu perro sabe quién es “malo”?
No exactamente. Pero sí puede notar si alguien:
Es inconsistente
Actúa de forma agresiva
Genera emociones negativas
En otras palabras: tu perro no juzga moralmente…
pero sí detecta señales que tú a veces pasas por alto.
Conclusión
Los perros tienen una inteligencia social sorprendente, desarrollada a lo largo de miles de años junto a los humanos.
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