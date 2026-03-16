Un video que circula en TikTok ha conmovido profundamente a miles de usuarios. En las imágenes se ve a una niña que le muestra a su mamá una publicación de su padre: un clip en el que aparece sonriente, jugando y demostrando cariño a su nueva bebé.

Mientras observa el video, la pequeña intenta mantenerse fuerte. Sin embargo, la emoción la sobrepasa y termina rompiendo en llanto.

“¿Por qué a ella sí la quiere?”, pregunta entre lágrimas.

Un momento difícil frente a la cámara

En la grabación, la madre intenta consolarla. Le dice que no le haga caso al video, que ella la ama y que no necesita a ese padre. Incluso trata de animarla asegurándole que algún día encontrará a alguien que pueda cumplir ese rol en su vida.

Pero el dolor de la niña ya es evidente.

Ver a su padre demostrar afecto a otra hija, cuando con ella ha estado ausente, le provoca una profunda tristeza que muchos usuarios en redes describieron como “una herida emocional difícil de sanar”.

Un video que abrió debate

La escena rápidamente se volvió viral y generó miles de comentarios en redes sociales.

Para muchos internautas, el video refleja una realidad que viven muchos niños: el deseo de ser queridos por sus padres, incluso cuando ellos no están presentes en sus vidas.

Otros usuarios también destacaron el papel de la madre al intentar acompañar y contener emocionalmente a su hija en un momento tan doloroso.

Al final, la escena dejó una reflexión que resonó entre miles de personas en internet: a veces, en medio del dolor, lo único que un niño necesita escuchar es que no está solo.

“Sí, mi amor… sé que duele. Estoy contigo.”

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