“Hola, mi amor”: las últimas palabras de un hombre antes de morir en brazos de su esposa

Una escena de amor y despedida ha conmovido a millones de personas en redes sociales. Un video viral captó el momento en que Benedicto de Lima, de 90 años, pronunció sus últimas palabras al ver entrar a su esposa, Nilta de Lima, de 87, en la habitación del hospital.

“Hola, mi amor”, alcanzó a decirle.

Segundos después, falleció entre sus brazos.

La escena fue grabada por una de sus nietas y rápidamente comenzó a circular en internet, donde miles de usuarios se emocionaron con la historia de este matrimonio brasileño que compartió toda una vida juntos.

Esperó verla una vez más

Según relató la familia, Benedicto de Lima se encontraba hospitalizado a causa de una neumonía. Durante sus últimas horas, resistió con la esperanza de volver a ver a la mujer con la que había compartido décadas de amor.

Cuando Nilta de Lima finalmente entró a la habitación, él reunió las pocas fuerzas que le quedaban para saludarla.

Fue su última frase.

Un adiós lleno de amor

Tras escucharlo, Nilta se acercó lentamente a la cama, lo besó en la frente y le acarició el rostro en un gesto de despedida cargado de ternura.

El video de ese instante se volvió viral y generó miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios de todo el mundo destacaron la historia como una prueba de que el amor puede acompañar hasta el último momento de la vida.

Para muchos, la escena no solo retrata una despedida dolorosa, sino también la fuerza de un vínculo que sobrevivió al paso del tiempo y se mantuvo intacto hasta el final.

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