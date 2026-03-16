Una historia en quechua conquista Europa: “La hija cóndor” gana dos premios

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía de Bolivia expresó su orgullo y reconocimiento a los artistas bolivianos que fueron premiados en el Festival de Málaga, uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo hispanohablante.

Durante la gala de clausura del certamen, la película La hija cóndor, dirigida por Álvaro Olmos Torrico, obtuvo dos Biznagas de Plata, consolidando la presencia del cine boliviano en escenarios internacionales.

El filme fue distinguido con la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto, otorgada a María Magdalena Sanizo, y con la Biznaga de Plata a la Mejor Música, concedida a los compositores Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero.

Desde el Gobierno se destacó que estos reconocimientos representan un importante logro para el arte y la cultura boliviana, además de proyectar al mundo historias que reflejan la identidad y la riqueza cultural del país.

Un cine que preserva la identidad cultural

La película, una coproducción entre Bolivia, Uruguay y Peru, ha sido reconocida por su narrativa inspirada en la cosmovisión andina y por la presencia del idioma quechua como elemento central de su historia.

Desde el Ministerio destacaron que este tipo de producciones fortalecen la difusión de las culturas y tradiciones del país, al tiempo que posicionan al cine boliviano en circuitos internacionales.

Un momento emotivo en la premiación

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue protagonizado por María Magdalena Sanizo, quien recibió el galardón en su primera participación cinematográfica.

Durante su intervención, agradeció la oportunidad de haber participado en la producción y expresó su emoción por el reconocimiento recibido.

El Gobierno boliviano señaló que estos logros reafirman el talento de los artistas nacionales y la capacidad del cine boliviano para trascender fronteras, llevando al mundo historias que reflejan la diversidad cultural del país.

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