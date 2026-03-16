Tu nombre puede viajar a la Luna: así puedes subirlo a la misión Artemis II

La NASA lanzó una iniciativa que ha entusiasmado a miles de personas en todo el mundo: permitir que el público envíe su nombre para que viaje simbólicamente en la próxima misión lunar Artemis II.

El objetivo es que los nombres de los participantes sean almacenados en una memoria digital que volará dentro de la nave Orion, permitiendo que millones de personas formen parte simbólica de esta histórica expedición.

La misión marcará un momento clave para la exploración espacial, ya que será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de cinco décadas.

Un viaje histórico alrededor de la Luna

La misión Artemis II está programada para despegar desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, utilizando el potente cohete Space Launch System (SLS).

La tripulación estará compuesta por cuatro astronautas:

Reid Wiseman

Victor Glover

Christina Koch

Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense

Durante aproximadamente 10 días, los astronautas realizarán pruebas del sistema de la nave y viajarán alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra.

Según la agencia espacial, este vuelo es clave para futuras misiones que buscarán regresar a astronautas a la superficie lunar y eventualmente preparar misiones humanas a Marte.

Cómo enviar tu nombre a la misión

Aunque no podrás viajar físicamente al espacio, sí puedes hacer que tu nombre dé una vuelta alrededor de la Luna.

Para registrarte debes seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de la NASA para la misión Artemis II. Hacer clic en la opción “Obtén tu tarjeta de embarque”. Escribir tu nombre y apellido. Crear un código PIN personal. Confirmar el registro.

Una vez completado el proceso, recibirás un pase de abordaje virtual personalizado.

¿Qué incluye tu pase espacial?

El boleto digital contiene varios detalles sobre la misión:

Un código QR con información sobre Artemis II

Un número de serie único

Tu nombre

El cohete Space Launch System

La nave Orion

El punto de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy

El destino: la órbita alrededor de la Luna

Los nombres de los astronautas de la misión

El pase se descarga automáticamente y queda como recuerdo de tu participación simbólica en este viaje espacial.

Tu nombre a más de 380 mil kilómetros de la Tierra

Los nombres enviados serán almacenados en una memoria que viajará dentro de la nave Orion, recorriendo más de 380.000 kilómetros hasta la Luna.

De esta manera, cualquier persona podrá formar parte —al menos simbólicamente— de una de las misiones más importantes de la exploración espacial moderna.

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