¿Tiene billetes de la serie B? Desde hoy puede cambiarlos en bancos para evitar rechazos en comercios

El Banco Central de Bolivia (BCB) habilitó desde este lunes 16 de marzo el cambio voluntario de billetes de la serie B en cortes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50.

La medida permite a la población reemplazarlos por billetes de la serie A en cualquier entidad financiera del país o en oficinas del BCB.

El objetivo es evitar rechazos injustificados en comercios y garantizar que los ciudadanos puedan realizar sus transacciones sin inconvenientes.

El cambio no es obligatorio

El BCB aclaró que los billetes de la serie B siguen siendo de curso legal.

Esto significa que pueden utilizarse normalmente en compras, pagos o cualquier transacción dentro del sistema económico.

El canje fue habilitado únicamente como una opción voluntaria para quienes prefieran reemplazarlos.

Qué billetes se pueden cambiar

El programa incluye los siguientes cortes de la serie B:

Bs 10

Bs 20

Bs 50

En el banco o en el BCB estos billetes serán sustituidos por piezas de la serie A.

Requisitos para realizar el cambio

El procedimiento es simple y gratuito.

Los ciudadanos solo deben acudir al banco de su preferencia con los billetes que desean cambiar. No se requieren formularios, trámites previos ni documentación adicional.

Dónde se puede hacer el canje

El intercambio está habilitado en:

Cualquier entidad financiera del país

Oficinas del Banco Central de Bolivia

El trámite consiste únicamente en presentar los billetes en ventanilla para su reemplazo.

Por qué se habilitó esta medida

El presidente del BCB, David Espinoza, explicó que el mecanismo busca dar tranquilidad a la población.

Algunos comercios comenzaron a rechazar billetes de la serie B tras el siniestro aéreo ocurrido en El Alto, donde parte de estas piezas fue sustraída.

Por ello, la entidad reforzó los controles para identificar los billetes vinculados a ese hecho.

Billetes vinculados al accidente

El Banco Central informó que los billetes sustraídos del siniestro aéreo no tienen valor legal.

Intentar utilizarlos puede derivar en problemas legales, ya que esos números de serie fueron identificados y registrados.

Hasta ahora:

40 personas fueron detenidas por portar billetes inválidos

30 ciudadanos realizaron devoluciones voluntarias

Probabilidad de recibir un billete inválido

Según el BCB, la posibilidad es baja.

Gran parte de los billetes vinculados al accidente ya fue recuperada mediante operativos policiales, verificaciones y devoluciones voluntarias.

La serie B seguirá en circulación

Las autoridades descartaron anular toda la serie.

Actualmente existen 277 millones de billetes serie B en circulación y 223 millones pendientes de entrega, lo que suma 500 millones de piezas.

Eliminar toda la serie implicaría un alto costo económico, ya que imprimir una nueva emisión demandaría hasta 41 millones de dólares y podría tardar hasta 2028.

Hasta cuándo se podrá realizar el cambio

El Banco Central indicó que no existe una fecha inmediata de finalización.

El proceso se realizará de forma gradual para evitar aglomeraciones en el sistema financiero.

Cómo verificar si un billete es válido

El BCB mantiene habilitadas plataformas de verificación para que la población compruebe si un billete pertenece a los lotes observados.

Existen dos opciones:

1. Verificador digital del BCB

Disponible en la página web del Banco Central. El usuario debe seleccionar el corte del billete e ingresar el número de serie.

2. Aplicación móvil “Billetes de Bolivia”

Disponible para celulares. Permite escanear el billete para verificar si está dentro del registro de piezas vinculadas al siniestro.

Estas herramientas buscan evitar que billetes inválidos ingresen nuevamente a la circulación y brindar mayor seguridad a comerciantes y ciudadanos.

Con información de ABI

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