YPFB abre convocatoria de pasantías 2026: ¿quiénes pueden postular?

Con el objetivo de impulsar el talento joven y abrir puertas al mundo laboral, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) lanzó la convocatoria para su Programa de Pasantías 2026, dirigido a estudiantes y egresados de diferentes áreas académicas.

Los interesados pueden registrarse en la plataforma oficial pasantias.ypfb.gob.bo, donde se habilitó el sistema para recibir postulaciones hasta el 31 de marzo, con el propósito de conformar una amplia base de datos de jóvenes talentos a nivel nacional.

Una oportunidad para comenzar la vida profesional

Desde la empresa estatal destacaron que el programa busca brindar espacios reales de formación laboral, permitiendo que universitarios puedan aplicar sus conocimientos en un entorno profesional.

“YPFB cree en la superación y el sacrificio de nuestros universitarios. Queremos ofrecerles oportunidades para adquirir experiencia, fortalecer su seguridad profesional y enfrentar el mundo laboral real”, señaló la Gerente Corporativa de Talento Humano de la compañía.

Carreras que pueden postular

La convocatoria está dirigida a estudiantes o egresados de diversas áreas, entre ellas:

Ingenierías (Petrolera, Gas y Procesos, Mecánica, Eléctrica, entre otras)

Carreras económico–financieras como Administración de Empresas, Economía o Contaduría Pública

Ingeniería en Sistemas

Derecho

Otras especialidades relacionadas con las necesidades de la empresa

Tras la revisión de los perfiles registrados en la plataforma, las personas seleccionadas serán contactadas para entrevistas, de acuerdo con los requerimientos de las distintas áreas de la empresa.

Qué beneficios ofrece la pasantía

Los jóvenes que resulten seleccionados tendrán la posibilidad de realizar prácticas profesionales dentro de la empresa estatal más grande del país, adquiriendo experiencia directa en el sector energético.

Al finalizar la pasantía, recibirán una certificación oficial con valor curricular, que podrá fortalecer su perfil profesional y facilitar su ingreso al mercado laboral.

Convenios con universidades

El programa se desarrolla en coordinación con distintas universidades del país mediante convenios interinstitucionales.

Entre ellas se encuentran instituciones afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) y al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), además de algunos institutos.

Por ello, cada estudiante deberá verificar previamente si su universidad cuenta con un convenio vigente con YPFB, requisito necesario para realizar las prácticas.

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