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¿Lloverá hoy? Así estará el clima este lunes 16 de marzo en Bolivia

El pronóstico del Senamhi anticipa lluvias en el Oriente y cielo poco nuboso en Occidente y Valles durante la jornada.

Red Uno de Bolivia

16/03/2026 7:05

Foto: En la ciudad de Oruro se prevén cielos poco nubosos en esta jornada.
Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 16 de marzo cielos poco nubosos en el Occidente y Valles, además de lluvias y chubascos aislados en el Oriente.

Occidente
En el Occidente del país habrá chubascos aislados y cielos poco nubosos, con baja probabilidad de lluvias esta jornada.

  •      La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 8°C y 20°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •      El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 5°C y máxima de 16°C.

  •      Oruro tendrá cielo poco nuboso y temperaturas entre 4°C y 22°C, sin probabilidad de lluvias.

  •      Potosí presentará cielo poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 21°C, sin probabilidad de lluvias.

Valles
La región de los Valles presentará cielos poco nubosos sin probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

  •      Cochabamba tendrá cielo poco nuboso y temperaturas entre 13°C y 28°C, sin probabilidad de lluvias.

  •     Sucre tendrá cielo poco nuboso durante el día, con valores entre 13°C y 25°C, sin probabilidad de lluvias.

  •      Tarija tendrá cielo poco nuboso, con temperaturas que irán de 14°C a 27°C sin probabilidad de lluvias.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias y chubascos aislados.

  •      Santa Cruz tendrá lluvias durante toda la jornada, con temperaturas entre 24°C y 32°C.

  •      Trinidad prevé una jornada con lluvias, con una mínima de 23°C y una máxima de 32°C.

  •      Cobija tendrá chubascos aislados y temperaturas entre 23°C y 34°C, con baja probabilidad de lluvias.

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