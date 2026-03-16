¿Lloverá hoy? Así estará el clima este lunes 16 de marzo en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 16 de marzo cielos poco nubosos en el Occidente y Valles, además de lluvias y chubascos aislados en el Oriente.

Occidente

En el Occidente del país habrá chubascos aislados y cielos poco nubosos, con baja probabilidad de lluvias esta jornada.

La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 8°C y 20°C, con baja probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 5°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá cielo poco nuboso y temperaturas entre 4°C y 22°C, sin probabilidad de lluvias.

Potosí presentará cielo poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 21°C, sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará cielos poco nubosos sin probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

Cochabamba tendrá cielo poco nuboso y temperaturas entre 13°C y 28°C, sin probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá cielo poco nuboso durante el día, con valores entre 13°C y 25°C, sin probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá cielo poco nuboso, con temperaturas que irán de 14°C a 27°C sin probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias y chubascos aislados.

Santa Cruz tendrá lluvias durante toda la jornada, con temperaturas entre 24°C y 32°C.

Trinidad prevé una jornada con lluvias, con una mínima de 23°C y una máxima de 32°C.

Cobija tendrá chubascos aislados y temperaturas entre 23°C y 34°C, con baja probabilidad de lluvias.

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