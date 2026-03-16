Chile inicia este lunes el blindaje de Pisiga con zanjas en frontera con Perú y Bolivia

Un equipo periodístico de Red Uno de Bolivia se ha desplazado hasta la localidad fronteriza de Pisiga para seguir de cerca el inicio de una de las medidas migratorias más polémicas de la región. Tras la posesión de José Antonio Kast en Chile, el nuevo gobierno ha ordenado acciones inmediatas para sellar los pasos irregulares, comenzando los trabajos este lunes en tres puntos estratégicos de la frontera.

La expectativa es máxima entre pobladores y transportistas de la zona, ante lo que se perfila como un "blindaje total" del territorio chileno para frenar el flujo migratorio descontrolado.

La estrategia anunciada por el gobierno chileno combina obstáculos físicos con tecnología de última generación. Según el cronograma oficial, las obras que inician mañana contemplan:

Fosas de contención: Excavaciones de hasta 3 metros de profundidad en zonas críticas de paso ilegal.

Vallas de seguridad: Instalación de cercados monitoreados de forma ininterrumpida.

Tecnología de vigilancia: El perímetro contará con sensores de movimiento y cámaras térmicas, además del despliegue de drones de largo alcance para patrullajes aéreos.

El objetivo del gobierno de Kast es ambicioso: lograr una reducción del 40% del ingreso ilegal en un plazo no mayor a 90 días.

La Red Uno pudo constatar que para este lunes se prevé un intenso movimiento en la línea fronteriza. Delegaciones del gobierno chileno realizarán inspecciones técnicas para dar el "banderazo" de salida a los proyectos de infraestructura.

Desde el lado boliviano, la expectativa gira en torno al impacto que estas medidas tendrán en el comercio y el tránsito regular, así como el posible embotellamiento de personas que intenten cruzar antes de que las barreras físicas sean completadas.

Estaremos informando desde el lugar de los hechos sobre cada determinación que asuma el gobierno vecino y cómo esto altera la dinámica en la frontera de Pisiga.

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