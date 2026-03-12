Aliste el paraguas: se prevén lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país

El reporte meteorológico prevé precipitaciones y tormentas eléctricas en varias ciudades de Bolivia durante esta jornada.
12/03/2026 7:21
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 12 de marzo tormentas eléctricas y lluvias que cubrirán la totalidad del territorio boliviano.
Occidente
En el Occidente del país habrá lluvias y tormentas eléctricas esta jornada.
La Paz tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que estarán entre 8°C y 21°C, con probabilidad de lluvias.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 5°C y máxima de 16°C.
Oruro tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 5°C y 20°C, con probabilidad de lluvias.
Potosí presentará lluvias y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 21°C.
Valles
La región de los Valles presentará tormentas eléctricas y lluvias durante toda la jornada.
Cochabamba tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 11°C y 24°C, con probabilidad de lluvias.
Sucre tendrá tormentas eléctricas durante el día, con valores entre 13°C y 21°C, con probabilidad de lluvias.
Tarija tendrá lluvias, con temperaturas que irán de 16°C a 23°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con tormentas eléctricas y lluvias.
Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas durante la jornada, con temperaturas entre 21°C y 28°C, con alta probabilidad de lluvias.
Trinidad prevé una jornada con lluvias, con una mínima de 22°C y una máxima de 28°C.
Cobija tendrá lluvia y temperaturas entre 23°C y 32°C.
