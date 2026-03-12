TEMAS DE HOY:
Aliste el paraguas: se prevén lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país

El reporte meteorológico prevé precipitaciones y tormentas eléctricas en varias ciudades de Bolivia durante esta jornada.

Red Uno de Bolivia

12/03/2026 7:21

Foto: En la ciudad de Potosí se prevén lluvias esta jornada.
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 12 de marzo tormentas eléctricas y lluvias que cubrirán la totalidad del territorio boliviano.   

Occidente 
En el Occidente del país habrá lluvias y tormentas eléctricas esta jornada. 

  •      La Paz tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que estarán entre 8°C y 21°C, con probabilidad de lluvias. 

  •      El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 5°C y máxima de 16°C. 

  •      Oruro tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 5°C y 20°C, con probabilidad de lluvias. 

  •      Potosí presentará lluvias y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 21°C. 

Valles 
La región de los Valles presentará tormentas eléctricas y lluvias durante toda la jornada. 

  •      Cochabamba tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 11°C y 24°C, con probabilidad de lluvias.  

  •     Sucre tendrá tormentas eléctricas durante el día, con valores entre 13°C y 21°C, con probabilidad de lluvias. 

  •      Tarija tendrá lluvias, con temperaturas que irán de 16°C a 23°C. 

Oriente 
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con tormentas eléctricas y lluvias. 

  •      Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas durante la jornada, con temperaturas entre 21°C y 28°C, con alta probabilidad de lluvias. 

  •      Trinidad prevé una jornada con lluvias, con una mínima de 22°C y una máxima de 28°C. 

  •      Cobija tendrá lluvia y temperaturas entre 23°C y 32°C. 

