¿Cuándo mejorará el clima en Santa Cruz? Prevén lluvias y sur leve: esto dice el pronóstico

Santa Cruz vivirá una semana marcada por una fuerte inestabilidad climática, donde el calor, los vientos intensos del norte y el ingreso de un sur leve configurarán un escenario de cambios bruscos en pocos días.

De acuerdo con el reporte meteorológico N° 249 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, las lluvias asociadas al sur leve se extenderán hasta el viernes 24, con incidencia moderada en las condiciones ambientales.

El inicio de semana estará dominado por fuertes ráfagas del norte, especialmente el lunes, que impulsarán un aumento significativo de las temperaturas. Regiones como la Chiquitania alcanzarán hasta 34°C, mientras que Cordillera llegará a los 33°C, consolidando una jornada calurosa y ventosa en gran parte del departamento.

Sin embargo, el panorama cambiará el martes. Durante el día persistirá el calor, pero hacia la noche se prevé el ingreso de un sur leve, fenómeno que traerá consigo chubascos y lluvias moderadas a fuertes en la mayoría de las provincias. Este sistema se mantendrá activo hasta el viernes, generando cielos mayormente nublados y precipitaciones recurrentes.

El impacto será generalizado, aunque con matices regionales. En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, las lluvias estarán acompañadas de temperaturas entre los 19°C y 30°C, mientras que en los Valles Cruceños se registrarán mínimas más bajas, cercanas a los 10°C. En la Cordillera, además de las precipitaciones, se advierte precaución por ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.

La Chiquitania, por su parte, combinará calor con lluvias en provincias como Velasco, Guarayos y Ñuflo de Chávez. No obstante, el informe destaca una excepción: Ángel Sandoval y Germán Busch no registrarán precipitaciones durante la semana.

Hacia el fin de semana, el panorama volverá a cambiar. Se prevé el retorno de los vientos del norte, lo que provocará un nuevo ascenso de temperaturas y el retorno del calor característico de la región.

En síntesis, el “sur leve” traerá lluvias hasta el viernes, en medio de una semana de contrastes climáticos donde el calor, el viento y la lluvia se alternarán rápidamente, obligando a la población a mantenerse atenta a las variaciones del tiempo.

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