Tragedia: revelan el nombre del espectador que falleció en accidente del Rally de Córdoba

Braian Ezequiel Zárate González fue el espectador cordobés de 25 años que falleció luego de sufrir heridas de gravedad tras la embestida de un coche de carrera que se despistó del tramo y terminó dando varias vueltas, según informó el diario La Voz y replicó Infobae, ambos medios de Argentina.

Un espectador de 25 años murió y dos personas resultaron heridas tras el trágico accidente ocurrido durante el tramo Giulio Cesare del Rally Sudamericano en Mina Clavero, provincia de Córdoba. El incidente se produjo cuando un vehículo perdió el control e impactó contra el público tras dar varios vuelcos.

El accidente ocurrió cuando el coche de carrera, conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, se despistó entre los kilómetros uno y dos del circuito y, tras volcar en reiteradas ocasiones, embistió a varias personas ubicadas en una de las zonas habilitadas para espectadores.

Las imágenes del trágico momento se viralizaron de inmediato. Medios cordobeses como Radio Suquía mostraron cómo el coche comenzó a girar en el aire antes de impactar contra los presentes. La situación derivó en la activación de un comité de crisis integrado por la organización del rally, autoridades de seguridad, el Automóvil Club Argentino, Codasur, el Gobierno de Córdoba y servicios sanitarios, según detalló Cadena 3.

Según el reporte, entre los afectados también se encontraba una niña y dos adultos, uno de ellos una mujer de 40 años que sufrió una fractura en una pierna, aunque se encuentra fuera de peligro.

El fallecimiento del espectador Braian Ezequiel Zárate González generó gran conmoción en su comunidad. Su profesor de kickboxing, Marcos Mendieta, lamentó lo sucedido:

“Era un chico que estaba lleno de vida, era fanático de la vida”.

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