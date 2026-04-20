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Jerôme reinventa “Sale el sol” y apuesta por el funk con sello boliviano

El cantante boliviano Jerôme presenta una reinterpretación en género funky de “Sale el sol”, apostando por una fusión de ritmos tropicales y urbanos con identidad cruceña.

Red Uno de Bolivia

20/04/2026 9:50

Jerôme sorprende con nueva versión funky de “Sale el sol”
Santa Cruz, Bolivia

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El artista boliviano Jerôme, originario de San Ignacio de Velasco, vuelve a sorprender al público con una nueva versión del tema “Sale el sol”, esta vez en ritmo funky.

Tras el éxito de su anterior lanzamiento “Soberbio”, que lo posicionó en redes sociales, el cantante continúa expandiendo su propuesta musical hacia nuevos públicos y departamentos del país.

Un sonido con identidad boliviana

Jerôme, conocido en redes como @jerome_oficial, apuesta por una mezcla de funk, sonidos tropicales y música urbana, con la intención de proyectar la música boliviana a nivel internacional.

En el inicio de su nueva canción, el artista ya genera conversación con la frase: “Esta es la mejor intro colla”, que ha despertado curiosidad entre sus seguidores.

De lo viral a una propuesta consolidada

El cantante creció en una zona fronteriza con Brasil, lo que influyó en su estilo musical y en la fusión de sonidos que caracteriza su proyecto.

Su objetivo es posicionar el funk con sello boliviano, combinando grooves brasileños con elementos urbanos y manteniendo la esencia cruceña en cada producción.

Con esta nueva versión de “Sale el sol”, Jerôme refuerza su presencia como una de las voces emergentes más comentadas de la escena musical digital en Bolivia.

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