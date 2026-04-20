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Ya hay clasificados: Conmebol define a sus siete selecciones para el Mundial Sub-17

El torneo juvenil contará con 48 selecciones y Sudamérica tendrá siete representantes en la próxima edición que se disputará en Catar.

Silvia Sanchez

20/04/2026 9:39

Conmebol ya tiene a sus siete clasificados al Mundial Sub-17 2026
Mundo

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Ya quedaron definidos los siete representantes de la Conmebol para la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Las selecciones sudamericanas clasificadas son Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Chile y Venezuela.

Los primeros cuatro cupos fueron obtenidos de manera directa por Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, que terminaron entre los dos mejores de sus respectivos grupos en el Campeonato Sudamericano Sub-17.

Posteriormente, Uruguay, Chile y Venezuela aseguraron los boletos restantes a través de los partidos de repechaje disputados entre las selecciones ubicadas en posiciones intermedias del torneo.

Para esta edición, la FIFA mantendrá el formato ampliado de 48 selecciones, con siete plazas para Sudamérica, once para Europa, diez para África, nueve para Asia, ocho para Concacaf y tres para Oceanía.

Con los clasificados confirmados, las selecciones comenzarán ahora su preparación rumbo a Catar, donde buscarán destacarse en un Mundial con mayor cantidad de participantes y una competencia mucho más exigente.

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