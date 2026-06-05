El ranking millonario del Mundial 2026: ¿cuánto vale cada selección?

El Mundial 2026 no solo reunirá a las mejores selecciones del planeta, también pondrá en escena a planteles valorados en cifras millonarias. Francia, Inglaterra y España encabezan el ranking de las selecciones más caras de la Copa del Mundo, según datos de mercado difundidos por Transfermarkt.

La selección de Francia aparece como el plantel más valioso del torneo, con una cotización aproximada de €1.480 millones, impulsada por figuras de talla mundial como Kylian Mbappé y una generación que combina experiencia, potencia física y talento ofensivo.

En el segundo lugar se ubica Inglaterra, con un valor estimado de €1.310 millones. Los ingleses llegan con una plantilla cargada de estrellas, liderada por futbolistas como Jude Bellingham y Harry Kane, además de una nueva expectativa bajo la conducción técnica de Thomas Tuchel.

El podio lo completa España, con una valoración cercana a los €1.270 millones. La Roja llega con una camada joven, dinámica y altamente cotizada, encabezada por nombres como Lamine Yamal, Pedri y otros talentos que sostienen el proyecto de una selección que vuelve a ilusionar.

Top 10 de selecciones más caras del Mundial 2026

Francia: €1.480 millones. Inglaterra: €1.310 millones. España: €1.270 millones. Alemania: €998 millones. Portugal: €957 millones. Brasil: €909 millones. Países Bajos: €837 millones. Argentina: €816 millones. Noruega: €601 millones. Turquía: €536 millones.

Aunque el valor de mercado no garantiza títulos, sí marca una tendencia clara: las grandes potencias llegan al Mundial con planteles cargados de figuras, profundidad en todas sus líneas y futbolistas que brillan en las principales ligas del mundo.

Francia buscará confirmar su jerarquía con una generación que ya sabe competir en instancias decisivas. Inglaterra intentará transformar su enorme valor individual en una conquista histórica. España apostará por su fútbol joven, intenso y técnico para volver a tocar la gloria.

Brasil, pese a no estar en el podio económico, sigue siendo una de las selecciones más temidas, con atacantes de élite y una plantilla acostumbrada a cargar con la presión mundialista. Argentina, campeona defensora, aparece más abajo en el ranking, pero con una base ganadora y jugadores acostumbrados a competir al máximo nivel.

Una de las grandes sorpresas del listado es Noruega, impulsada principalmente por el valor de Erling Haaland, una de las máximas estrellas del fútbol actual. También destaca Turquía, que se mete entre los diez planteles más cotizados del torneo.

El Mundial 2026 tendrá goles, presión, estrellas y mucha expectativa. Pero también tendrá una batalla silenciosa entre planteles millonarios que buscarán demostrar que el precio de mercado puede transformarse en rendimiento dentro de la cancha.

Porque en el fútbol, las cifras impresionan, pero la Copa solo la levanta quien sabe competir cuando empieza a rodar la pelota.

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