Super Deportivo se renueva y alista cobertura especial rumbo al Mundial 2026

La pasión por el fútbol empieza a sentirse con más fuerza y Red Uno prepara una cobertura especial para vivir el camino rumbo al Mundial 2026, una cita que promete ser una de las más vistas y esperadas de la historia.

Con sorpresas, cambios y una agenda cargada de información deportiva, la red televisiva apuesta por fortalecer su programación con nuevas ediciones de Super Deportivo, el espacio que acompañará a los fanáticos con todo el análisis del fútbol nacional, internacional y mundialista.

Como parte de esta nueva etapa, ya comenzó Super Deportivo Edición Mundial, conducido por Gustavo Fuss y Chipi Caballero, que se emite al mediodía con información, actualidad y contenido especial sobre el torneo que concentrará la atención del planeta.

Pero la gran novedad llegará desde el próximo domingo 14 de junio, cuando Super Deportivo Central estrene su edición dominical estelar, de 21:00 a 23:00, convirtiéndose en una cita obligatoria para los amantes del fútbol.

Durante dos horas, el público podrá disfrutar de análisis, debate, opinión, datos, novedades y todo el acontecer deportivo junto a un equipo de reconocidos periodistas y figuras con amplia experiencia.

El programa contará con la participación de Chipi Caballero, Alejandro, Pablo, Tania, Gustavo y Rubén, además de exjugadores de trayectoria como Álvaro Peña y Milton Melgar, quienes aportarán mirada técnica, experiencia de cancha y lectura futbolera.

El Mundial 2026 llega con un formato renovado, más selecciones, más partidos y una expectativa global sin precedentes. Por eso, Red Uno prepara una cobertura especial para que Bolivia viva cada detalle de la máxima fiesta del fútbol.

Los ojos del mundo estarán puestos en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y toda la emoción se vivirá también por la pantalla de Red Uno.

Con esta nueva propuesta, Super Deportivo se consolida como uno de los espacios fuertes de la programación deportiva, apostando por contenido de calidad, producción nacional y un equipo preparado para acompañar cada momento rumbo al Mundial.

La invitación está hecha: desde este domingo 14 de junio, a partir de las 21:00, no se pierda Super Deportivo Central, la nueva edición especial de Red Uno para vivir el fútbol como nunca antes.

Porque el Mundial 2026 ya se empieza a jugar, y en Red Uno la pasión se vive desde ahora.

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