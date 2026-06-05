Después de varios días de expectativa, bromas y un divertido cruce de declaraciones, finalmente llegó el momento más esperado: Matías Machado aceptó el reto de Sabores Bolivianos y se animó a entrar a la cocina.

Todo comenzó con un mensaje aparentemente inofensivo del presentador y periodista deportivo de Que No Me Pierda, quien pidió al equipo de Sabores Bolivianos dejar limpia una mesa en específico.

El comentario no pasó desapercibido y despertó varias reacciones entre los presentadores del programa gastronómico, quienes decidieron responder de la mejor manera: invitándolo al set para demostrar si, además de hablar de deportes, también sabe moverse entre sartenes, ingredientes y cuchillos.

La invitación quedó lanzada y, días después, Matías aceptó el reto.

Con mucho humor y algo de presión encima, el periodista llegó hasta la cocina de Sabores Bolivianos para preparar un lomo a la pimienta con miel y mostaza, enfrentándose al desafío nada menos que frente a Gabriela Zegarra.

La expectativa era grande, porque muchos querían saber si Matías realmente tenía talento culinario o si su visita terminaría siendo más divertida que sabrosa.

Durante la preparación, no faltaron los pequeños contratiempos, las risas y los momentos inesperados propios de una cocina en vivo. Sin embargo, pese a algunos tropiezos, Matías logró completar el plato y cumplir con el reto.

El encuentro dejó varias sorpresas, buena energía y una divertida mezcla entre entretenimiento, cocina y televisión.

Ahora, tras la participación de Matías Machado, queda abierta la expectativa sobre quién será el próximo presentador de Que No Me Pierda en visitar la cocina de Sabores Bolivianos.

¿Será que otro se anima a agarrar el sartén? Por ahora, Matías ya dio el primer paso y demostró que, con humor y ganas, también se puede sobrevivir a un reto culinario.

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