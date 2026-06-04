El sector gastronómico y de entretenimiento de La Paz enfrenta una crisis sin precedentes debido a los bloqueos que se extienden por más de un mes, según indicó Juan Carlos Callejas, presidente de la Federación de Propietarios de Discotecas, locales y ramas afines de expendio de alimentos.

“Cerca de 100.000 negocios, entre discotecas, restaurantes, salones de fiestas, brosterías, pensiones y snacks, han cerrado sus actividades, lo que ha generado que aproximadamente 240.000 personas queden sin empleo”, explicó Callejas.

Genera desempleo

El dirigente detalló que los trabajadores afectados incluyen cocineros, garzones, personal de seguridad y limpieza, muchos de ellos provenientes de provincias que no pueden trasladarse a la ciudad por las restricciones y bloqueos.

“El 80% de las actividades económicas de nuestro sector se ha visto afectado. Algunos locales ya están cerrando de manera definitiva y trasladándose a otros departamentos porque no existen garantías para operar en La Paz”, añadió Callejas.

Economía local

El dirigente enfatizó que la paralización de actividades no solo afecta al sector, sino que impacta la economía local y el turismo, por lo que solicitó al Gobierno medidas de alivio financiero y convocatorias para reactivar los negocios. Entre las propuestas se incluye facilitar créditos de tres meses para cubrir nóminas y costos operativos, actualmente en consideración por la Cámara de Diputados.

“Pedimos al Gobierno que no olvide al sector gastronómico, porque es una fuente importante de ingresos y empleo en la ciudad. Necesitamos ser convocados para coordinar la reactivación de nuestras actividades”, concluyó Callejas.

La situación refleja el impacto prolongado de los 34 días de bloqueos en la generación de empleo y la economía urbana, afectando a miles de familias dependientes de los ingresos del sector gastronómico y del entretenimiento en La Paz.

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