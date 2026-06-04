Policía rescata a adolescente de 15 años y activa investigación por presunta explotación

La policía ha logrado rescatar a una adolescente de 15 años que era víctima de explotación sexual, como parte de una investigación en curso por el delito de trata de personas. Seis individuos han sido aprehendidos en relación con este caso, entre ellos la tía de la menor.

La operación de rescate tuvo lugar en el departamento de Cochabamba, donde la adolescente fue encontrada en compañía de dos sujetos que la habían trasladado a un alojamiento. Estos dos individuos han sido aprehendidos y se encuentran actualmente con detención preventiva.

Seis aprehendidos

Paralelamente, en el departamento de Oruro, otras cuatro personas han sido detenidas preventivamente en relación con este mismo caso. Entre los aprehendidos se encuentra la tía de la víctima, quien ha sido identificada como parte de este proceso de trata de personas.

La semana pasada, operativos de intervención adicionales en Oruro resultaron en la aprehensión de la esposa de uno de los detenidos preventivos, quien también está involucrada en el delito. La autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención preventiva de esta persona.

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