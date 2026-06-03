Presidente Rodrigo Paz visita la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP)

Durante la tarde de este miércoles, el presidente Rodrigo Paz Pereira realizó una visita protocolar a las instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), encargada de resguardar la seguridad en el centro político de La Paz, incluyendo la plaza Murillo y alrededores.

En el encuentro, el mandatario sostuvo una conversación con los efectivos policiales, agradeciendo su trabajo diario y reiterando la importancia de mantener el compromiso con la seguridad de la población.

Como gesto de reconocimiento y para mitigar el cansancio de los uniformados que cumplen turnos las 24 horas, el presidente entregó hojas de coca a los policías de la UTOP.

Charla con efectivos

Tras la actividad, que incluyó una breve charla en el patio de la unidad, el presidente y su equipo de seguridad abandonaron las instalaciones en vehículos oficiales.

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