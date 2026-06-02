Sala Constitucional cita a audiencia pública por derechos colectivos a autoridades del ministerio de Gobierno

La Sala Constitucional Cuarta de La Paz convocó a una audiencia pública para el miércoles 10 de junio de 2026 a las 14:00, en el marco de una Acción Popular presentada por María Rene Álvarez Camacho y Juan Carlos Camacho Terceros. La acción busca proteger derechos colectivos fundamentales, como la vida, salud, seguridad alimentaria, libre circulación y paz social, ante los prolongados bloqueos que afectan la ciudad.

Autoridades citadas

Las autoridades citadas incluyen al ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo Huerta, Viceministro de Seguridad Ciudadana Rolando Montaño Fernández, Comandante General de la Policía Mirko Antonio Sokol Saravia y Comandante Departamental de La Paz Juan Amilkar Soto Peña Torrez, quienes deberán presentarse personalmente o a través de cédula y ofrecer las pruebas correspondientes sobre los hechos denunciados.

“Se exhorta a las partes a cumplir con la notificación y presentar la documentación requerida, garantizando que el proceso se desarrolle con las formalidades de ley”, indicó la resolución publicada por la Sala Constitucional Cuarta.

Audiencia virtual

La citación y detallan el procedimiento de conexión virtual, así como los números de asistencia técnica para garantizar que todos los involucrados puedan participar de manera remota, dada la carga procesal y la necesidad de cumplir con la normativa vigente.

Mira la programación en Red Uno Play