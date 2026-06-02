Revilla pide diálogo; llama a Evo a retirar a sus seguidores de La Paz

Tras 32 días de bloqueos en distintas zonas del departamento, el gobernador de La Paz, Luis Revilla, se pronunció sobre la situación y destacó la importancia de agotar todos los esfuerzos de diálogo con los sectores sociales movilizados.

“Tengo la esperanza de que en el curso de estas horas se establezca un escenario de diálogo, porque también los sectores sociales con legítimas demandas están empezando a apartar a las personas radicales”, afirmó Revilla.

El gobernador dirigió además un mensaje al dirigente cocalero Evo Morales, solicitando que retire a sus seguidores del departamento para que las negociaciones se realicen de manera efectiva y sin interferencias.

“Evo Morales tiene que retirar a sus seguidores de nuestro departamento. Cuando eso ocurra, se facilitaría muy rápido el diálogo”, agregó Revilla.

Ingreso de oxígeno

Revilla también expresó su expectativa de que en el transcurso del día se logre el ingreso de cisternas de oxígeno, considerando la urgencia de atender la demanda de hospitales y pacientes en medio de las protestas y bloqueos que afectan el suministro en la ciudad.

“Hay predisposición en muchos de los dirigentes y esperamos que esto ocurra mientras se desarrollan estas reuniones importantes”, concluyó el gobernador.

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